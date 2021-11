Vrouwelijke straatrover bedreigde meerdere slachtoffers met mes

„We keken niet per se op van het feit dat het om een vrouwelijke straatrover ging”, zegt een politiewoordvoerder. „We zijn vooral blij dat we de verdachte te pakken hebben gekregen.” De politie houdt niet specifiek bij in de data of vrouwen of mannen daders zijn bij straatroven.

De vrouwelijke verdachte werd uiteindelijk opgespoord door het signalement van de slachtoffers en de wijze waarop de berovingen plaatsvonden. In de nacht van vrijdag 29 oktober op 30 oktober werd een 32-jarige Haagse beroofd op het Prinses Irenepad.

De vrouw werd aangesproken door de verdachte die op een onverwacht moment haar handtas beetpakte. De vrouw gaf zich niet meteen gewonnen, maar door te dreigen met een mes en steekbewegingen te maken lukte het de straatroofster om de tas weg te rukken. Het slachtoffer liep hierbij een kleine wond op aan de vinger. De overige vier straatroven vonden op een zelfde wijze plaats.

De verdachte is in verzekering gesteld voor verder verhoor en wordt vandaag, woensdag 24 november, voorgeleid bij de rechter-commissaris.