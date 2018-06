Spice Girls houden audities

Emma Bunton, Geri Halliwell en Melanie Brown willen daarom twee nieuwe Spice Girls vinden via een talentenjacht. De drie zijn met BBC in gesprek voor hun eigen show.

In de talentenjacht zouden de drie overgebleven Spice Girls achter de jurytafel kruipen om de talenten te beoordelen. De winnaar zou na vijf afleveringen en een finale in juli met de band op het podium mogen staan tijdens de 21ste verjaardag van hun eerste nummer één hit Wannabe.

Toch wilde de BBC nog geen uitspraken doen over de ontwikkelingen. Of Mel C en Victoria vervangbaar zijn vertelde Mel B al eerder: "Ik denk niet dat we Sporty of Posh kunnen vervangen, maar we willen mensen uitnodigen het podium met ons op te gaan."

"We gaan optreden en het vieren voor de mensen. Omdat we een Britse band zijn zullen we denk ik starten in Londen en dan kijken wie ons nog meer wil zien", verklaarde ze over de reünie.