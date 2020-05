Vrouw (31) stort te pletter na foto bij Turkse kliffen

Reddingswerkers haalden het lichaam van Olesya Suspitsyna, een in Turkije woonachtige gids uit Kazachstan, uit het water. Hulp kon niets meer betekenen, aldus The Daily Mail.

De dertiger was over een hek heen geklommen voor het perfecte plaatje. Dat deed ze nadat de coronamaatregelen in het land waren versoepeld. Het bezoek aan de kliffen had een gezellig dagje uit moeten worden.

Vrije geest

„Olesya heeft altijd van de zee gehouden en het was haar droom om in Turkije te wonen”, meldt een vriend van de vrouw op sociale media. „Ze hield vooral van het gevoel van vrijheid”, schrijft een ander.