Al vier politieke partijen (SP, GroenLinks, 50 Plus en PVV) pleiten voor afschaffing van het eigen risico in de zorg. Rouvoet: „Ik vind het goed dat Den Haag zich over het eigen risico buigt. Maar hopelijk gaat het ook over de werking”, zegt hij in een interview met De Financiële Telegraaf.

Gewaarschuwd

Hij zegt bij verhogingen in de laatste jaren (nu is het eigen risico €385) al meerdere malen te hebben gewaarschuwd. „Een te hoog niveau kan de solidariteit van het stelsel aantasten, dat baart ons zorgen. Ouderen en chronisch zieken zijn nu jaarlijks sowieso €385 kwijt.

’Gratis bier’

Rouvoet vindt wel dat politici met onrealistische plannen voor de zorg burgers gek maken. „Er wordt veel gratis bier beloofd. Er wordt haast de indruk gewekt alsof met het SP-plan (voor een nationaal ZorgFonds: o.a. zorgverzekeraars afschaffen, iedereen verzekeren onder één nationaal overheidsfonds, red.) zorgkosten niet stijgen en dat je tegelijk het eigen risico kan afschaffen en de premie nog kan verlagen ook.”

