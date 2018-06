Celstraf voor veteraan die pantserwagen stal

Dat bepaalde de rechtbank Zwolle. Zijn celstraf is gelijk aan zijn voorarrest. Op 28 juni 2014 knipte Robert D. drie prikkeldraden door om op de kazerne in Havelte te komen. Hij reed met een pantserwagen het terrein af met als doel Den Haag te halen. Door de drukte op de kazerne in verband met de Nederlandse Veteranendag kon hij gewoon doorrijden. Het voertuig was niet voorzien van wapens. D. wilde in de Hofvijver eindigen om aandacht voor de omgang met veteranen te vragen. Hij strandde echter langs de A28 bij Zwolle nadat er rook uit het voertuig kwam.

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.