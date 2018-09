Tesla opnieuw onder vuur na dodelijk ongeluk China

De Chinese zender CCTV zond woensdagavond een reportage uit waarin te zien was dat de dodelijke crash in januari komt door de autopilot. Op de dashcambeelden is te zien hoe de 23-jarige Gao Yaning langzaam inrijdt op een vrachtwagen.

Een ambtenaar, die het ongeluk heeft onderzocht, zegt dat tijdens de crash de autopilot aan stond. De familie van Gao Yaning zou daarom een rechtszaak tegen Tesla zijn begonnen.

Tesla zegt niet te kunnen achterhalen of de autopilot was ingeschakeld op het moment van de crash. Doordat de auto zo beschadigd is geraakt, kan de boardcomputer geen contact meer leggen met de servers van de autobouwer.

Eerder deze mand kwam een Nederlandse man om het leven toen hij met zijn Tesla in Baarn tegen een boom reed. Bij dit ongeluk speelde autopilot geen rol.