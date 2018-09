Belgische babypanda heet 'schat van de hemel'

De directie van het Waalse dierenpark Pairi Daiza nabij het Waalse Mons (Bergen) maakte de naam donderdag bekend, op de dag van het Feest van de Maan. De naam werd gekozen uit een lijst van vijf, waarop bezoekers en pandafans mochten stemmen.

Wereldwijd worden jaarlijks slechts dertig panda's in gevangenschap geboren. Het schattige Chinees-Belgische jong is dankzij regelmatig uitgezonden videobeelden erg populair. Tian Bao's ouders, Hao Hao en Xing Hui, werden in 2014 door de Chinese overheid voor een periode van 15 jaar uitgeleend aan het dierenpark.