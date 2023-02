Docente (50) doodgestoken door leerling in Frankrijk

Dat meldt de Franse nieuwssite BFMTV op basis van informatie van het arrondissement Bayonne.

De jongen zou een mes uit zijn boekentas gehaald hebben, de klas van de vrouw binnengestormd zijn, en de lerares in het hart gestoken hebben. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten voor de vrouw.

’Hoorde stemmen’

De leerling werd opgepakt. In een eerste verklaring zou de jongen gezegd hebben dat hij afgelopen nacht stemmen hoorde die hem opdroegen om zijn lerares Spaans te vermoorden. De jongen kampte al langer met een depressie. De andere leerlingen van de school worden opgevangen. De Franse minister van Onderwijs, Pap Ndiaye, komt woensdag ter plaatse.

Op 13 september 2022 stak een 15-jarige middelbare scholier ook al een leraar (63) in de keel in een middelbare school in Caen. Die man overleefde de aanval wel, en mocht het ziekenhuis na enkele dagen verlaten. De leerling werd eind september aangeklaagd, en in afwachting opgenomen in een psychiatrische kliniek.