Donorcodicil: Ik zette een streep door mijn 'ja'

Voor de meesten is dit gelukkig een theoretische discussie, die weinigen ervan weerhoudt om ongenuanceerde meningen het internet op te slingeren. Daarom wat tegengas vanuit de praktijk. Niet om te ontmoedigen, maar om alle kanten van het verhaal te belichten. En om ervoor te zorgen nabestaanden achteraf een goed gevoel hebben over hun beslissing. Je kunt je keuze namelijk niet overdoen.

Toestemming voor orgaandonatie

J., de vader van mijn dochter, en ik waren beiden al jaren geregistreerd donor. Ik uit volle overtuiging, hij omdat hij het wel best vond. Hij kreeg een hersenbloeding toen we al een paar jaar uit elkaar waren. Maar omdat we waren vergeten het nummer van andere nabestaanden door te geven aan het register kon het gebeuren dat mij, terwijl ik bij de kapper zat, zonder enige inleiding telefonisch door een arts werd gevraagd of ik toestemming gaf voor orgaandonatie.

Onbruikbaar

Hoewel ik vanwege alle consternatie niet erg helder kon denken, gaf ik aan dat ik zou meegaan in de keuze van zijn partner en mijn dochter. In goed onderling overleg besloten zij om zijn hoornvliezen te doneren. De rest bleek onbruikbaar. De arts bedankte en de kapper kon weer verder aan de slag met mijn uitgroei.

