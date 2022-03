crisis Oekraïne Donderdag 3 maart LIVE | Oekraïense gouverneur meldt doden door luchtaanval op scholen

Een gezin schuilt in een metrostation in Kiev Ⓒ ANP / AFP

Amsterdam - Het is dag acht van de oorlog in Oekraïne. Terwijl het Westen de druk probeert op te voeren, doen de Russen dat ook door bijvoorbeeld nucleaire wapens in staat van paraatheid te brengen. Kiev lijkt steeds meer in het vizier van zwaarbewapende Russische troepen te komen en ook andere grote steden liggen onder vuur. Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.