Karin kwam een jaar geleden om: ’Zelden zoveel twijfel over doodsoorzaak’

Durk Hofman en dochters Rian en Iris bij het monumentje voor hun overleden vrouw en moeder Karin Grijpstra. Ⓒ Niels Westra

Koarnjum (Fr.) - Een jaar na de plotselinge dood van Karin Grijpstra in Koarnjum (bij Leeuwarden) is haar familie geen stap verder. Was het een misdrijf? Een stom ongeluk? Haar man Durk: ,,Er is iemand die het antwoord heeft.’’