Reuzenwesp zorgt vooral in noorden voor overlast

WAGENINGEN - De hoornaar (een reuzenwesp) zorgt vooral in Friesland, Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel voor overlast. Dat zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Zo werden er zaterdag in het Drentse Elim mensen aangevallen door de hoornaar. Zondag werden in het Friese Marum vijftien mensen aangevallen door de reuzenwesp: vier van hen moesten zich medisch laten behandelen.