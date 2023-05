Ex-Fox-presentator Tucker Carlson kondigt doorstart op Twitter aan

Fox maakte vorige maand na zes jaar een einde aan de samenwerking met Carlson. Dat gebeurde nadat het nieuwsbedrijf een rechtszaak van het bedrijf Dominion Voting Systems voor meer dan 700 miljoen euro had afgekocht, na beweringen in Carlsons programma dat stemmentelmachines van Dominion ondeugdelijk waren. Ze zouden zijn misbruikt om de uitslagen in het nadeel van Donald Trump te laten uitvallen. Volgens de nieuwswebsite Axios hebben Carlsons advocaten Fox News per brief beschuldigd van fraude en contractbreuk.

Enkele weken terug deed Carlson op Fox News nog een uitgebreid, tweedelig interview met Twitter-eigenaar Elon Musk. Musk, die zichzelf een „absolutist van de vrijheid van meningsuiting” noemt, heeft gezegd dat het zijn doel is om van Twitter een „digitaal gemeentehuis (town hall)” te maken, waar gebruikers verschillende standpunten kunnen delen.

Op Twitter maakte Musk in reactie op de aankondiging van Carlson duidelijk dat hij geen overeenkomst met de ex-Fox-presentator is aangegaan. „We hebben geen enkele deal getekend”, twitterde hij. „Tucker is onderworpen aan dezelfde regels en beloningen als alle makers van content.” Die beloningen omvatten abonnementen en een deel van de advertentie-inkomsten, aldus Musk, die eraan toevoegde: „We werken nog steeds aan de software die nodig is voor dat laatste.”