Pfizer vraagt goedkeuring coronavaccin voor kleine kinderen

Het coronavaccin is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar. Zo’n 28 miljoen Amerikaanse kinderen zouden bij goedkeuring in aanmerking komen voor een prik. In enkele weken wordt een besluit verwacht. Het zou het eerste coronavaccin zijn dat aan kinderen onder de 12 jaar wordt toegediend.

Pfizer noemt het ’een belangrijke stap in onze strijd tegen Covid-19’ en stelt dat onder kinderen sprake is van een hoge viruscirculatie. Het virus is echter vooral schadelijk voor ouderen. In zeer uitzonderlijke gevallen kampen kinderen met de gevolgen van een coronabesmetting. Critici plaatsen vraagtekens bij de lange termijnwerking en mogelijke bijwerkingen van het mRNA-vaccin.

Duitse experts adviseren boostervaccin na inenting met Janssen

De Duitse vaccinatiecommissie STIKO adviseert een extra coronaprik te geven aan mensen die het Nederlandse Janssen-vaccin hebben gehad. Die tweede inenting zou met een zogeheten mRNA-vaccin moeten zijn, zoals Pfizer/BioNTech of Moderna. Ook wordt geadviseerd om alle 70-plussers een zogeheten boostershot te geven, ongeacht met welk vaccin ze zijn ingeënt.

STIKO zegt in het advies dat het Janssen-vaccin minder effectief is tegen de Delta-variant dan andere coronavaccins. Ingeënte mensen die toch besmet raken met het virus, zijn volgens Duitse media bovengemiddeld vaak ingeënt met het Nederlandse middel. Daar krijgen mensen doorgaans een enkele prik mee, terwijl veel andere vaccins twee keer worden toegediend.

De commissie bestaat uit experts die de autoriteiten adviseren over vaccinatiegebruik. De overheid moet die aanbevelingen nog wel overnemen.