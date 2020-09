Mogelijk toch mondkapjesplicht

Mark Rutte komt op de fiets aan bij het Catshuisoverleg Ⓒ EPA

Den Haag - Het kabinet zit in de maag met snel oplopende druk op ziekenhuizen vanwege het coronavirus. Het leidde zondag tot een marathonsessie in het Catshuis. Het politieke beraad is meestal vlak na de middag afgerond, maar liep dit keer uit tot in de vroege avonduren. Het was het eerste Catshuisberaad sinds de nieuwe opleving van het coronavirus na de zomer.