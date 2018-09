Ⓒ ANP

HILVERSUM - De nacht van dinsdag op woensdag gaat de boeken in als warmste septembernacht ooit gemeten in Nederland. In Vlissingen bleef het kwik steken op 21,6 graden en daarmee sneuvelde het oude nachtelijke warmterecord voor deze maand. Dat werd in 1949 gevestigd, toen het in Maastricht 20,9 graden bleef.