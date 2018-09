Als je niet lang meer hebt: 'Vanaf nu kan het wel eens snel gaan'

Al tien jaar ziek

Als ze open doet, verrast ze mij met haar uiterlijk. Ze ziet er goed uit. We omhelzen elkaar stevig en vallen direct in een gesprek dat zomaar uren en uren, misschien wel dagen door zou kunnen gaan. Over onze puberdochters, over hun eerste brugklasschooldag, over moeilijke vrouwen, familie, haar moeders nieuwe huis in Zwitserland en sushi: de onderwerpen gaan in hoog tempo en moeiteloos in elkaar over, en ik denk weer wat ik die kleine twee jaar terug ook dacht: Wat een heerlijke vrouw, wat een leuk mens. Ik wil er niet naar vragen. Ik wil niet weten dat ze dood gaat. Maar dat is toch waarom we elkaar weer zien. Borstkanker. Uitgezaaid. Ze is al tien jaar ziek. Lees het persoonlijke verhaal van Petra op VROUW.nl