Spoor Moerdijkbrug gerepareerd

Het treinverkeer had sinds maandag last van een spoorstaafbreuk. De spoorbrug over het Hollandsch Diep was helemaal afgesloten. Ook in september 2015 en april dit jaar waren spoedreparaties nodig aan de Moerdijkbrug. In april lag het treinverkeer zelfs drie opeenvolgende dagen stil vanwege haarscheurtjes in de rails.

