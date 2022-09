LIVE | Verdachten zaak 13Maracane communiceerden via PGP-telefoons over moorden: ’Pak ’m bij zijn oren’

Kopieer naar clipboard

Een uitgebrande auto in Zaltbommel. Het voertuig zou gebruikt zijn als vluchtauto door de schutters die Chahid Yakhlaf geliquideerd zouden hebben in Kerkdriel Ⓒ ANP

AMSTERDAM - In de rechtbank in Amsterdam vindt maandag de inhoudelijke behandeling in de zaak 13Maracane plaats. Acht verdachten staan terecht die zich tussen 1 januari 2015 en 30 april 2016 schuldig zouden hebben gemaakt aan lidmaatschap van een criminele organisatie en het voorbereiden en (pogingen tot het) uitlokken van moorden in Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Utrecht, Weert en Marokko.