’Cruiseschip ideaal voor moord’

Dat zegt de Canadese professor Maritieme studikes Ross Klein in Bild. Jaarlijks wordt wereldwijd 24 maal ’man overboord’ geregistreerd. Vrijwel nooit wordt iemand teruggevonden.

Deels gaat het om zelfmoorden, maar ook ongelukken (lees overmatig alcoholgebruik) komen vaak voor.

Maar volgens Klein is een cruiseschip een bijna ideale plek om een moord te plegen. Er is geen politie aanwezig, dus er wordt niet meteen grondig onderzoek gedaan. Dat geeft een dader voorsprong.

De Duitse advocaat Alexander Stevens (38) noemt cruises zelfs een ’Eldorado voor mensen met moordplannen’. „Iemand die over boord wordt gegooid wordt of door de schroef vermalen, of drijft door de stroming heel snel weg of wordt aas voor de vissen. En daarmee is het bewijs moeilijk rond te krijgen”. Ook is er meestal geen videobeeld want bewakingscamera’s ontbreken veelal.

Nabestaanden strijden vaak ook jaren tegen de rederij om duidelijkheid te krijgen. Er is zelfs een Cruise Victims vereniging. Zij vinden dat er agenten aan boord moeten zijn van grote schepen. De belangenclub zegt dat het te vaak wordt afgedaan met ’zelfmoord’.

In sommige gevallen wordt een schadevergoeding betaald aan nabestaanden, aldus Bild, maar tot rechtszaken komt het vrijwel nooit.