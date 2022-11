Vrouw die na dans met Obama viral ging overleden

McLaurin groeide op in South Carolina en verhuisde na haar huwelijk naar Washington. Daar werkte zij in meerdere sectoren. Zij had altijd al gehoopt op een zwarte president en hoopte dan ook maar wat graag om Obama te kunnen ontmoeten. In 2016 was het dan zover. De ontmoeting tussen de toen 106-jarige McLaurin en de president en daarop volgende korte dans gingen al snel viral. McLaurin prees de Obama’s, die ze omschreef als historisch. De laatste tijd ging haar gezondheid achteruit, ze overleed in een hospice in de Amerikaanse hoofdstad.