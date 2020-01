Iran dreigt Europa met terugtrekking anti-kernwapenverdrag

Europese landen hebben Iran verweten zich niet te houden aan de afspraken uit de nucleaire deal uit 2015, gesloten door toenmalig Amerikaans president Obama. Daarin is afgesproken dat Iran de nucleaire activiteiten beperkt in ruil voor verlichting van economische sancties. Dat leverde het land miljarden dollars op. Trump zegde de deal in 2018 op.

Het geschil wordt eerst behandeld door een gezamenlijke commissie, maar kan later ook bij de VN-Veiligheidsraad worden neergelegd. Het kan ertoe leiden dat weer sancties worden opgelegd die eerder waren ingetrokken.

