Horrorkelder ontdekt in Amerika: pleegouders stopten kinderen in kooien

Het echtpaar moest zich deze week in de rechtbank melden. Ze pleitten onschuldig te zijn.

De zaak kwam in mei van dit jaar aan het licht toen iemand de politie belde nadat een jongen alleen over straat liep in Roane County, Tennessee. Hij vertelde vreemde verhalen over zijn thuissituatie, waarna een onderzoek volgde.

De Grays werden gearresteerd. Op dat moment hadden ze drie kinderen onder hun hoede, maar dat zijn er in totaal vijf geweest. In Knox County werd het lichaam gevonden van Jonathan, een pleegkind. In 2017 werden op het terrein van het echtpaar de stoffelijke resten van een meisje gevonden, Michael Anthony en Shirley waren haar pleegouders. Michael vertelde agenten dat het meisje een paar maanden nadat ze was opgesloten in de kelder was overleden. Hij had haar lichaam begraven onder een schuur in de achtertuin.

De drie kinderen die de horrorkelder overleefden zijn 11 tot 15 jaar. De oudste zat vier jaar opgesloten in de kooi in de kelder, die gedeeltelijk onder water stond. Het was een straf omdat hij eten gestolen had, zo meldt The Sun. Hij had geen contact met anderen en kreeg alleen kleine beetjes wit brood te eten en wat water.

Ook de twee andere kinderen zaten bij tijd en wijle in de kooi. Ze hadden allemaal een groeiachterstand en gingen niet naar school.

De kinderen zijn overgedragen aan de Kinderbescherming. „Woorden schieten tekort”, zo laat een woordvoerder weten. „Ik ben de voorbijganger die het kind zag lopen en gestopt is om te helpen zo dankbaar. De kinderen zijn nu op een veilige plaats en er wordt goed voor ze gezorgd.”