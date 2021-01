Avondklok stap dichterbij

Het invoeren van de avondklok is een heet hangijzer. Burgemeesters zijn er niet happig op, omdat het extra politie-inzet vergt. Partijen als D66, PVV en GL zien het ook niet zo zitten. De partijen vragen zich af of de ingrijpende coronamaatregel wel proportioneel is.

In het Catshuis kwam vandaag een deel van het sinds vrijdag demissionaire kabinet bijeen. Volgens ingewijden neigt dit deel van het kabinet meer dan eerder toch naar het invoeren van de avondklok.

Effect

Of de maatregel echt zoden aan de dijk zet, is niet duidelijk. Het was de bedoeling dat het Outbreak Management Team (OMT) zondag met nadere cijfers daarover zou komen, maar onbekend is of dat is aangeleverd.

Desondanks is in het Catshuis besproken dat - nu er zoveel coronamutaties opduiken - een avondklok verstandig kan zijn. Nu deze stap zetten kan volgens betrokkenen voorkomen dat ziekenhuizen straks worden overspoeld. Als de avondklok nu niet van kracht wordt, zo wordt gevreesd, moet straks misschien het hele land op slot worden gezet.

Extra beraad

Omdat niet het complete kabinet in het Catshuis aanwezig was, wordt er maandag een extra crisisberaad met meer bewindspersonen over de kwestie gehouden. VVD, CDA, D66 en CU gaan hun Kamerleden over de avondklok raadplegen.. Maandagavond wordt er ook door het kabinet met de veiligheidsregio’s over de kwestie gesproken.

Verschillende burgemeesters toonden zich al eerder niet happig. Extra politie-inzet is nodig bij de avondklok, denken zij en agenten zelf ook. „Dat wordt een moeilijk verhaal, omdat de politie nu al het water aan de lippen staat”, zegt Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht.

De avondklok gaat 20.00 uur ’s avonds in, is het idee, en zal tot 04.00 uur ’s nachts gelden. Honden mogen wel gewoon worden uitgelaten. Wie voor zijn werk op pad moet, moet een werkgeversverklaring kunnen overleggen.