’Vrienden: Johnson dichter bij dood dan bekend’

Johnson heeft artsen en verpleegkundigen geprezen voor de „voorbeeldige” zorg die hij tijdens zijn coronavirusbehandeling kreeg, en zei: „Ik heb mijn leven aan hen te danken. Ik kan ze niet genoeg bedanken.”

Vrienden, ambtenaren en ministers zouden achter de schermen hebben onthuld hoe de situatie van de premier daadwerkelijk was: bijzonder ernstig, zo beschrijft de Mail on Sunday.

Binnen overheidskringen waren de zorgen zo groot, dat ministers ’s nachts voor hem gebeden hebben. „Het was afschuwelijk om te zien hoe snel het ging”, aldus een ambtenaar.

In het ziekenhuis zou Johnson zich, op een van zijn slechtste momenten, gesterkt hebben gevoeld door een brief van Carrie Symonds, met een echo van hun ongeboren kind erbij.

Artsen stonden al drie dagen klaar

De premier heeft al zeven nachten doorgemaakt in het St Thomas’ ziekenhuis in Londen nadat hij afgelopen zondag was opgenomen, tien dagen nadat hij positief was getest op het coronavirus.

Maar ziekenhuispersoneel kreeg al drie dagen voordat hij daadwerkelijk werd opgenomen, te horen dat de premier naar het ziekenhuis zou worden gebracht. Op 2 april stonden meerdere artsen al volledig gekleed in beschermende kleding op hem te wachten. Tevergeefs.

’Veel te laat’

Volgens insiders zou Johnson erg hebben tegengestribbeld. Hij wilde niet de indruk wekken een voorkeursbehandeling te krijgen en wilde alleen bij zeer ernstige klachten instemmen met ziekenhuisopname.

Ministers, vrienden en ambtenaren zeggen allemaal dat hij, terugkijkend, eerder naar het ziekenhuis had moeten gaan. „Het was duidelijk dat hij er de hele week al bar slecht aan toe was.”

Terwijl zijn woordvoerders het volk probeerden sussen met de uitleg dat zijn opname ’uit voorzorg’ zou zijn geweest, verslechterde Johnson op maandag. Zijn vriendin kreeg rond 18.00 uur een telefoontje. Artsen vertelden Symonds dat zijn zuurstofbehandeling wellicht moest worden opgeschaald door Johnson aan een beademingsmachine te leggen.

Symonds schreef een liefdesbrief, en stopte er een foto van hun ongeboren kind bij. Ondertussen werd Johnson naar de ic gebracht. Achter de schermen was het complete chaos rond Downing Street. Minister Dominic Raab was voor de camera’s van de BBC duidelijk aangeslagen. Anderen spreken over ’een nacht waarop je alleen nog kunt bidden’.

Goed herstel

Johnsons kantoor Downing Street zei dat de premier ’zeer goede vorderingen’ maakt bij zijn herstel en dat hij sinds hij van de intensive care is gehaald, games heeft gespeeld en naar films heeft gekeken vanuit zijn ziekenhuisbed.

Er is geen update over wanneer hij uit het ziekenhuis kan worden ontslagen.