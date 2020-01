Eerste in Frankrijk veroordeelde teruggekeerde jihadist weer vrij

Hier zat de 33-jarige Flavien Moreau gevangen. Ⓒ AFP

RENNES - De eerste jihadist die uit Syrië naar Frankrijk terugkeerde en is veroordeeld, is weer vrij. De nu 33-jarige Flavien Moreau werd eind 2014 tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij naar Syrië was gegaan en zich had aangesloten bij een terroristische groep van jihadisten.