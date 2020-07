Maleisië onderschept 1,8 miljoen kilo giftig afval uit Roemenië

De ontdekking werd gedaan in de haven Tanjung Pelepas, in het zuiden van Maleisië. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

KUALA LUMPUR - De Maleisische autoriteiten hebben in een haven 110 containers met gevaarlijk chemisch afval uit Roemenië onderschept. In totaal zat daar 1,8 miljoen kilo aan giftig restmateriaal van de staalindustrie in en daarmee is het de grootste lading van zijn soort die ooit is gevonden in het Aziatische land.