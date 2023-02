Twee spelers mishandeld na voetbalwedstrijd in Naarden

NAARDEN - Na een wedstrijd tussen twee clubs in het amateurvoetbal in Naarden in Noord-Holland is zaterdag een speler gewond geraakt toen hij werd mishandeld door spelers van de tegenpartij. Ook zijn ploeggenoot werd mishandeld, onderzocht wordt of dat door dezelfde groep is gedaan. Een 29-jarige man uit Hilversum is aangehouden, meldt de politie zondag.