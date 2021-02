GL-fractievoorzitter na beschuldiging nepaccounts op Facebook opgestapt

Camstra was sinds 2008 actief in de gemeentepolitiek. Piet Oskam, beheerder van de Facebookpagina ’Voor Zeist’, onthulde woensdag dat de GL’er onder allerlei namen accounts zou hebben. Die verzonnen mensen waren allemaal lyrisch over het GL-beleid in zijn gemeente.

Camstra en GL ontkenden in een eerste reactie furieus iets te maken te hebben met de pagina’s. Maar woensdag was daar opeens zijn ontslagbrief. In een verklaring schrijft hij: ’Ik heb altijd veel plezier beleefd aan het raadswerk en we hebben als GroenLinks de afgelopen jaren vele mooie resultaten bereikt’. Verder klaagt hij dat hij last had van negatieve reacties op zijn raadswerk. „Deze kosten mij steeds meer negatieve energie en leiden steeds meer af van het werk als raadslid”.

Liesbeth Raymakers, afdelingsvoorzitter van GroenLinks Zeist, zegt dat Ronald ’veel voor de partij heeft betekend’. „ Maar we hebben er begrip voor dat alle negatieve aandacht uiteindelijk teveel energie zijn gaan kosten.”

Noortje van Breukelen

Een van de nepaccounts was van een zekere Noortje van Breukelen. Piet Oskam: ,,Als bewoonster van de Slotlaan ondersteunde ze telkenmale het pleidooi van GroenLinks om de laan autovrij te maken.” Deze Van Breukelen was volgens het account lerares op een school in Zeist. ,,Bij navraag aldaar kende men haar niet en ook op de Slotlaan is ze nooit gezien.”

Achmea

Een andere naam die dikwijls opdook zou een zekere Edwin de Kort zijn, werkend bij Achmea. ,,Deze man trok in discussies dikwijls de integriteit van serieuze gespreksdeelnemers openlijk in twijfel”, vervolgt Oskam. Andere accounts die Oskam noemt waren van psychologie-studente Femke van Dijk en Felix Stoker, data analist bij de Belastingdienst.

Oskam schrijft in een brief: „Op een erg laaghartige wijze is door jou met fake-accounts storend gewerkt op gesprekken over lokale thema’s, die vaak tegelijkertijd in de debatten in de gemeenteraad aan de orde kwamen. Op die wijze is het vertrouwen van burgers in hun volksvertegenwoordigers ernstig beschaamd.’

GL was furieus over de onthullingen. Oskam was verbaasd over die reactie. ,,Kennelijk weet Camstra zijn fractiegenoten op een verkeerd spoor te zetten.” Alle sporen van de bewuste accounts van Facebook zijn afgelopen week verwijderd. ,,Noortje, Edwin, Femke en Felix zijn opeens van de digitale aardbodem verdwenen. Maar het meest opvallende is dat Camstra zelf opeens nergens meer reacties post op Facebook, terwijl hij dat normaliter bijna iedere minuut doet.”