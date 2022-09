Minstens zes doden in Italië na zware regenval en overstromingen

ANCONA - Door overstromingen na zware regenval in midden-Italië zijn volgens de reddingsdiensten minstens zes mensen om het leven gekomen. De slachtoffers vielen in drie steden in de provincie Ancona in de centrale regio De Marken. Drie mensen worden nog vermist, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.