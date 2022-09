Zeker tien doden in Italië na zware regenval en overstromingen

Bent u in Italië en heeft u last van deze overstromingen? Wij horen graag uw verhaal. U kunt ons bereiken via deze link.

De slachtoffers vielen in steden in de provincie Ancona in de centrale regio De Marken. De regionale president Francesco Acquaroli laat op Facebook weten dat hij „de ontwikkeling van de zeer ernstige meteorologische crisis die onze regio treft en de reddingsoperaties volgt. Dit zijn momenten van extreme bezorgdheid.” Donderdag waarschuwden de autoriteiten bewoners om hogergelegen gebied op te zoeken vanwege plotselinge overstromingen.

Wegschade bij Casa Tartufo in Ancona Ⓒ Eigen foto

Ⓒ REUTERS

Op videobeelden bij Italiaanse media is te zien hoe straten in steden zijn veranderd in kolkende rivieren. Huizen zijn ondergelopen en auto’s zijn meegesleurd met het water. Er zou op sommige plekken meer dan 400 millimeter regen in twee tot drie uur zijn gevallen. Ongeveer 180 brandweerlieden zijn ingezet bij tientallen reddingsoperaties, laten de autoriteiten weten.