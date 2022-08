Vrouw opgepakt voor doorrijden na aanrijden fietsers in Amsterdam

De vier fietsers, twee mannen en twee vrouwen uit Amsterdam, raakten gewond. Een van hen, een man van 60, moest naar het ziekenhuis. Inmiddels is hij weer thuis, aldus de politie.

Vanwege het lopende onderzoek kan de politie niets zeggen over de identiteit van de vrouw en of zij zelf naar het politiebureau is gegaan of dat de politie haar heeft opgespoord. Ook is het nog niet duidelijk hoe de aanrijding precies gebeurd is.

Ooggetuigen zeggen tegen AT5 dat de vrouw al een tijdje over het fietspad reed en waarschuwingen van andere weggebruikers negeerde.