LIVE | België maakt eerste versoepeling regels bekend

Belgische gezinnen met kinderen tot en met 5 jaar mogen met de auto naar het park om er met het kroost te wandelen of fietsen. Deze versoepeling van de strenge coronamaatregelen heeft het Nationale Crisiscentrum van België maandag bekendgemaakt. Sinds het land op 18 maart op slot ging was een autoritje naar een park voor recreatieve doeleinden niet toegestaan. Een wandeling in de buurt mocht onder voorwaarden wel.

De nieuwe richtlijn geldt ook voor personen met beperkte mobiliteit, zoals ouderen, en voor begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking. „Met de wijziging spelen we in op gezinnen die in de stad wonen en geen park in de buurt hebben”, zegt Yves Stevens, de woordvoerder van het crisiscentrum.

Het autoritje moet wel kort zijn. „Het is nog altijd niet de bedoeling dat mensen een grote afstand afleggen om in de Ardennen of aan zee te gaan wandelen.” Eerder op de dag prees Stevens de inwoners van België met hun gedisciplineerde gedrag om zich aan de coronamaatregelen te houden.

