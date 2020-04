LIVE | Oostenrijk wil vanaf volgende week winkels heropenen

Oostenrijk wil de drastische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus direct na Pasen langzaam versoepelen.

Bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) kondigde maandag als doel aan dat kleine winkels, doe-het-zelf-zaken en tuincentra onder strikte voorwaarden vanaf 14 april weer open kunnen. Vanaf 1 mei zouden alle winkels en winkelcentra weer open moeten gaan.

De algemene lockdownmaatregelen in Oostenrijk blijven gelden tot eind april. Evenementen blijven nog verboden tot eind juni, zei Kurz.

Kurz zei op een persconferentie dat Oostenrijk, aangezien het eerder had gehandeld dan de meeste landen, daardoor ook de mogelijkheid had om winkels eerder te heropenen. „Als alles goed gaat, kunnen op 14 april ’niet-essentiële’ winkels van minder dan 400 vierkante meter en doe-het-zelf-zaken heropenen, gevolgd door alle winkels en winkelcentra op 1 mei”, zei hij.

