Na grote evacuatie om V1-raket Wilp: ’Dit vergeten ze nooit meer’

De vertraging ontstond vooral zondagmiddag bij het verwijderen van de tweede ontsteker uit het onbemande straalvliegtuig met springlading. Het bom-onderdeel zat stevig vastgeroest en is uiteindelijk met een watersnijder losgemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Ⓒ APA

’Vliegende bom’ uit Tweede Wereldoorlog

De zogenoemde ’vliegende bom’ uit de Tweede Wereldoorlog lag in een weiland langs de A1 bij Deventer. De niet-ontplofte V1 is vorig jaar gevonden bij wegwerkzaamheden aan de snelweg ter hoogte van Wilp en bevatte 935 kilo explosieven. Dit zou een krater kunnen veroorzaken van 20 meter doorsnee, aldus de EOD.

De evacués hebben gedurende de dag noodgedwongen elders onderdak gezocht. Het ging om 427 adressen in met name Wilp, gemeente Voorst. Verder was er een handjevol geëvacueerden woonachtig in het buitengebied van Deventer. Zij moesten de woning uiterlijk om 7 uur zondagochtend verlaten hebben, iets waaraan volgens de autoriteiten zonder uitzondering gehoor is gegeven.

Sommigen wachtten tot het laatste moment en stonden voor zonsopgang op, anderen vertrokken op zaterdag naar hun tijdelijke opvangadres. Zo ging Lotte Schram de Jong gisteren al tezamen met haar zoon en alle huisdieren naar familie. „Ja, het is niet niks”, verzucht ze met een glimlach. „Je moet toch flink wat meenemen voor één zo’n bijzonder dagje.”

„Eén ding is zeker, dit vergeten ze nooit meer”, doelt bewoonster Ilona Zuidema op haar kinderen. Ze heeft er wel begrip voor dat het ontmantelen meer tijd kostte dan vooraf ingeschat. „Het is vooral belangrijk dat de EOD ook weer veilig huiswaarts gaat.”

De stukken springstof zullen later in de week bij Lochem tot ontploffing worden gebracht.