Met Sinterklaas en kerst in aantocht, worden de Nederlandse steden overspoeld door een eindeloze stoet van bestelwagens. De bezorgers komen honderdduizenden online bestelde cadeaus aan huis (of bij de thuiswerkende buren) afleveren.

Dit jaar stijgt alleen al de omzet van online sinterklaasaankopen met ruim een derde tot boven een miljard euro. En het eind van de groei is nog lang niet in zicht, weet Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool Amsterdam. „Komende tien jaar zal het aantal bestelbusjes in onze straten vervijfvoudigen. Dan komen er iedere dag geen twaalf busjes langs zoals nu, maar zestig. En dat zeven dagen per week. Daar zijn onze steden helemaal niet op berekend”, aldus de specialist op het gebied van vervoer in steden.

De toevloed van bussen in woonwijken zorgt niet alleen regelmatig voor hinderlijke opstoppingen, maar de haastige chauffeurs brengen ook extra gevaren. Zo zijn bestelwagens bijvoorbeeld zeven keer vaker betrokken bij ongelukken dan personenauto’s. Veilig Verkeer Nederland roept daarom op tot overleg tussen de verschillende koeriersbedrijven en pleit voor het opzetten van verzamelpunten buiten woonkernen, waar klanten hun bestellingen kunnen afhalen.

Hoewel ze zelf steeds meer online bestellingen doen, maken bewoners zich tegelijkertijd zorgen over de gevolgen daarvan voor de verkeersveiligheid, zo blijkt uit een recent onderzoek onder 500 inwoners van Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Bijna twintig procent ziet regelmatig onveilige situaties of overlast die veroorzaakt wordt door bezorgdiensten, valt op te maken uit onderzoek van bezorg-app Wuunder.

Vervoersdeskundige Walther Ploos van Amstel vindt dat gemeenten dringend maatregelen moeten nemen, omdat de situatie anders volledig uit de hand loopt. „Steeds meer winkelbedrijven besluiten om met eigen busjes de stad in te rijden. Na Albert Heijn, Jumbo, Vomar en Cool Blue staan ook andere bedrijven klaar om hun klanten aan huis te gaan bedienen. Er rijden nu al een miljoen busjes door onze overvolle straten, en het aantal verkochte bestelauto’s steeg afgelopen jaar met 35 procent. Hij pleit voor verplichte samenwerking tussen de bezorgdiensten en de inzet van kleine elektrische wagentjes. „Een dikke bestelbus met een lading van twee pakketjes zou simpelweg de toegang tot de stad moeten worden ontzegd.”