‘Kabinet kan niet blijven zeggen: we wachten op Prinsjesdag’

Vanuit de Verenigde Staten staat politiek commentator Wouter de Winther stil bij het overlijden van koningin Elizabeth. In een nieuwe aflevering van de podcast Afhameren bespreekt hij met presentator Pim Sedee de reactie van prinses Máxima, die hij op de voet volgt tijdens haar werkbezoek in Amerika.

Daarnaast was het niet de vraag of minister Staghouwer van Landbouw zou opstappen, maar wanneer. Grote vraag nu is wie de minister gaat opvolgen. Volgens De Winther hebben we langzamerhand een tovenaar nodig om de problemen bij Landbouw op te lossen. Wordt Carola Schouten teruggeroepen of gaat CU-leider Gert-Jan Seghers het kabinet in? De Winther geeft zijn analyse.

Dan de koopkrachtcrisis. Op het moment dat steeds meer mensen de energierekening niet meer kunnen betalen, kan het kabinet zich volgens De Winther niet langer verschuilen achter Prinsjesdag. „Het is een politieke keuze om niet dit jaar al in te grijpen.” Tot slot, frustratie over bewindspersonen die voortdurend op reis gaan terwijl de problemen in eigen land zich opstapelen.

