Onze goed opgeleide speurhonden wereldwijd gewild

De Nederlandse politiehond is goed getraind en kan in teamverband werken. Ⓒ politie

Amsterdam - Honden zijn in Nederland al lang niet meer alleen gezellige huisdieren en allemansvriendjes. Landen van over de hele wereld willen onze goed opgeleide viervoeters hebben voor geheime en gevaarlijke missies, zo bleek deze week toen een in ons land getrainde herder IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi vond. Een succesverhaal.