Wapenvondst na crash

BERKEL-ENSCHOT - Na een zware aanrijding in het Brabantse Berkel-Enschot zijn er in de nacht van zaterdag op zondag twee vuurwapens gevonden in een auto. Het voertuig was met hoge snelheid tot stilstand gekomen tegen een boom. De 25-jarige bestuurder en eveneens 25-jarige passagier raakten daarbij zwaargewond.