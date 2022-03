Ongeldige stempassen naar Britten verstuurd

Na de Brexit zijn personen met de Britse nationaliteit geen EU-onderdaan meer en hebben zij niet automatisch kiesrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Personen met de Britse nationaliteit moeten daarom onder andere voldoen aan het vereiste van tenminste vijf jaar aaneengesloten verblijf in Nederland.

Den Haag heeft de stempassen voor deze groep ongeldig gemaakt. Door een fout in de selectie kwam deze groep toch in het kiezersbestand terecht. De Britse nationaliteit stond nog opgenomen als EU-nationaliteit in de gemeentelijke bestanden. Aan de Britten om wie het gaat wordt een excuusbrief verstuurd. Ook zijn de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de stembureaus geïnformeerd voor het geval er toch Britten zijn die hun stem willen uitbrengen. Daarnaast werd de Britse ambassade geïnformeerd over de fout.

Er wordt door de gemeente nader onderzocht hoe de fout is ontstaan.