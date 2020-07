’Ik vertrek’-stel meermaals opgelicht, auto kapot, insectenplaag en kat kwijt

David en Gine Aspe. Ⓒ De Telegraaf

Aspe - Dit is een reportage uit februari 2020 Dromen van een leven in de zon, de stap uiteindelijk durven zetten en dan belanden in een nachtmerrie. Het overkwam de Nederlanders Gine en David Shearlaw, die vorig weekend een kijkcijferhit scoorden met hun uitzending van het tv-programma Ik vertrek. Intussen heeft het stel nog meer rampspoed te verduren gekregen. „We voelen ons zó besodemieterd!”