Al twee jaar spoorloos

Politie, justitie en het Bureau Jeugdzorg hebben vergeefs hemel en aarde bewogen om ze op te sporen. Nu zelfs een internationaal opsporings- en arrestatiebevel niets heeft opgeleverd, wordt er serieus rekening mee gehouden dat ze mogelijk niet meer leven.

De verdwijning van de drie heeft een slepende voorgeschiedenis. In 2007 scheidden de ouders van Floor en Mees. Aanleiding was iets wat moeder Miriam op de computer van vader Xander zou hebben aangetroffen. Waar het om gaat, is nooit bekend gemaakt, maar het zou gaan om iets onoorbaars en mogelijk zelfs illegaals. Voor Miriam was het in elk geval aanleiding om weg te willen bij haar man, de vader van haar kinderen. Enig bewijs voor iets belastends voor vader Xander is nooit gevonden, hoewel zelfs het Nederlands Forensisch Instituut de computer intensief heeft uitgeplozen.

In ieder geval zag Xander zijn kinderen daarna nog maar af en toe, altijd onder toezicht. Maar ondanks afspraken verwaterde het contact tussen vader en kinderen al snel, omdat moeder Miriam de afspraken niet nakwam. Kort na de scheiding zag vader Xander de kinderen dan ook feitelijk helemaal niet meer. Inmiddels heeft hij ze al acht jaar niet meer gezien. Moeder Miriam trok in bij haar moeder, de in Wijnandsrade wonende oma van de kinderen. Floor en Mees bleven in het dorpje wonen en gingen ook gewoon naar school. Maar vader Xander liet het er niet bij zitten. Twee jaar geleden werden de kinderen onder toezicht van Jeugdzorg geplaatst en werd de aanklacht tegen de vader ongegrond verklaard. Daarna werd het stil. Nog even regelde oma het huiswerk van de kinderen bij de school in het dorp. Maar kort daarna verdwenen Miriam en haar kinderen Floor en Mees volledig van de radar. Oma verklaarde geen idee te hebben waar ze zijn.

„Wij hebben sindsdien alles op alles gezet om ze op te sporen” zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Auto’s werden gevolgd, telefoons afgetapt, bankrekeningen nageplozen. Vergeefs, het drietal bleef onvindbaar. „Dus houden we nu rekening met alle scenario’s. Ook dat ze niet meer leven. Als we ook maar een reden vinden om verder te rechercheren, dan doen we dat. Maar tot op heden loopt elk spoor dood”, aldus justitie. In een ultieme poging om moeder Miriam weer op te laten duiken, liet vader Xander zich zelfs uit het ouderlijk gezag ontzetten. Maar het bleef stil.

Bureau Jeugdzorg maakt zich intussen ook ernstig zorgen. „We hebben zelfs een privé-detective ingeschakeld. Vergeefs”, stelt Jeugdzorg. Het laatste levensteken kreeg de advocaat van moeder Miriam vorig jaar zomer. „Je hoeft niets meer te doen”, klonk het onheilspellend, waarna het definitief stil werd.

In Wijnandsrade kent iedereen de kwestie, maar weinigen durven er iets over te zeggen. Een vrouw zegt moeder Miriam gekend te hebben. „Ze is een heel slimme vrouw die weet hoe ze zaken kan regelen. Misschien hebben ze in het buitenland een andere identiteit aangenomen. Er is nergens bewijs voor, geen enkel spoor heeft ze achtergelaten. Je durft er niet aan te denken, maar voor hetzelfde geld leven ze niet meer. Alles kan, zolang je niets weet.”