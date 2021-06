Man (32) gooit baby naar agent na wilde achtervolging: ’Dit slaat alles’

De verdachte, John Henry James, trok 26 mei rond half zeven ’s avonds de aandacht van de politie omdat hij niet op zijn rijstrook was gebleven. Toen de agenten hem staande wilden houden, reed de man pijlsnel weg. De politie zette daarop de achtervolging in, maar James liet zich niet zomaar inrekenen.

De achtervolging, waarbij hoge snelheden gehaald werden en James verschillende auto’s van agenten raakte, gevaarlijke manoeuvres uitvoerde en zelfs over een prikinstallatie reed die z’n banden deed ontploffen, duurde uiteindelijk wel 40 minuten.

Verschillende auto’s tijdens de achtervolging. De witte wagen is van de verdachte. Ⓒ Indian River County Sheriff's Office

Pluizig haar

Toen de man na de wilde rit uit de auto stapte, bleek hij een baby van amper twee maanden oud in z’n armen te hebben. Het is nog niet duidelijk of het zijn eigen kind is. In een poging te ontkomen, gooide hij het kind in de richting van een toegesnelde agent en liep weg. Het bizarre nieuws is deze week naar buiten gebracht.

„Ik heb al gekke dingen gezien, maar dit slaat echt alles”, reageert Jacob Curby, de agent die het kind ving, tegen CBS12 News.

De baby bleef gelukkig ongedeerd en de politie kon het in veiligheid brengen. „Hij is gewoon een schattige, kleine baby met pluizig haar. Hij had ook een schattig outfitje aan”, zei Curby nog. „Gelukkig konden we hem vangen voordat de verdachte struikelde of viel of misschien nog iemand anders probeerde te carjacken.”

Bijten

De man kon uiteindelijk gearresteerd worden. Hij verzette zich nog, schopte en beet de agenten terwijl ze hem probeerden te boeien. „Ik ben moe, bro, en ik heb geen adem meer”, riep hij de agenten toe tijdens de arrestatie. Daarna werd James nog onderzocht in het ziekenhuis, ook omdat hij naar alcohol rook. Intussen zit de man zonder mogelijkheid tot vrijlating met borg in de gevangenis. Hij wordt onder meer beschuldigd van kindermishandeling.