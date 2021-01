Joe Biden moet aan de bak

Ⓒ ANP / HH

Washington - Door corona en de vele veiligheidsmaatregelen is er weinig ruimte voor een feestje voor de kersverse president na zijn inauguratie. En dat is maar goed ook. Joe Biden staat een enorme klus te wachten. De Verenigde Staten zit in een coronacrisis en is verdeelder dan ooit. Aan hem de taak om het land vooruit te helpen. Bij een paar grote dossiers zal dat moeilijk worden, en staat het stoplicht nog op rood. Maar op een paar andere onderwerpen kan hij relatief makkelijk scoren, en staat het licht op groen. In het huidige (politieke) klimaat kunnen die echter ook snel op oranje springen.