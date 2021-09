Verdachten aangeklaagd voor moord op Noord-Ierse journaliste (29)

Met de nieuwe aanklachten komt het aantal moordverdachten op drie te staan. Een 52-jarige man werd eerder aangeklaagd voor de moord op de 29-jarige McKee. De politie zei toen dat meerdere personen bij de moord betrokken waren en dat de schutter nog steeds vrij rondliep.

De mannen (21 en 33 jaar) worden verder ook beschuldigd van onder meer rellen, het bezit van een vuurwapen met de bedoeling om een leven in gevaar te brengen en brandstichting. Zij werden woensdag tegelijk met twee anderen opgepakt. Een 20-jarige man is aangeklaagd voor rellen, het bezit van molotovcocktails en het gooien van molotovcocktails. De andere arrestant, een 19-jarige man, is voorlopig vrijgelaten in afwachting van een onderzoek.

McKee was aan het werk toen ze op 18 april 2019 een kogel in het hoofd kreeg. Die werd door een gemaskerde persoon afgevuurd, in de richting van de politie. McKee stond naast een politiewagen. De New IRA heeft toegegeven dat een van de leden verantwoordelijk is voor de dood van McKee. Aanhangers van de militante republikeinse groepering zijn tegen het Goedevrijdagakkoord dat in 1998 een einde maakte aan het decennialange geweld tussen Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten.

Het ombrengen van de journalist werd breed veroordeeld. De dood van de journaliste zorgde nadien voor grote onrust. De toenmalige Britse premier Theresa May noemde de fatale schietpartij „schokkend en compleet zinloos.”