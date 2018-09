Politie rukt uit voor man met nepwapen

’Er loopt een man met een vuurwapen over het Jaagpad’, was de melding die de politie donderdag binnenkreeg. De melding werd hoog opgenomen en vele agenten, hondengeleiders en een politiehelikopter werden ingezet.

Eenmaal ter plaatse zagen de agenten de man met een vuurwapen in zijn hand. Er werd van uit gegaan dat het om een echt wapen ging, dus hield de politie de man onder schot. „Gelukkig werkte de man mee en konden we hem zonder problemen aanhouden. Het vuurwapen dat de man bij zich had, bleek dus nep te zijn, maar dit was van een afstand onmogelijk te zien”, laat de politie weten.

De politie Amsterdam-Nieuw-West benadrukt op Facebook dat nepwapens levensgevaarlijk zijn en geeft een waarschuwing af. Als de man zijn wapen zou hebben gericht op ons, hadden we ons vuurwapen moeten gebruiken.”