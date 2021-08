Rechts boegbeeld Denemarken veroordeeld voor misbruik EU-geld

De eurosceptische Messerschmidt heeft volgens de rechter in 2015 vervalste verklaringen gedaan over een nooit gehouden EU-conferentie om ruim 13.000 euro te ontvangen. De politicus heeft de beschuldigingen weersproken, hij zei eerder dat het een om administratieve fout zou gaan. Zijn advocaat liet direct weten beroep aan te tekenen.

De zaak is mede belangrijk voor hem omdat hij wordt gezien als een baken van hoop voor zijn partij, die in crisis verkeert. De populistische Volkspartij kreeg in 2019 nog geen 9 procent van de stemmen, terwijl dat in 2014 meer dan 20 procent was. Evengoed lijkt het erop dat Messerschmidt het parlement gaat verlaten vanwege zijn veroordeling, afgaande op eerdere opmerkingen van zijn advocaat.