Podcast met Kitty Herweijer en Elif Isitman ‘Trial by media in zaak-Borsato is hypocriete onzin’

Tijdens #MeToo werd de ene na de andere persoon aan de schandpaal genageld door de meest toonaangevende media. Nu er een aangifte ligt tegen Marco Borsato is er opeens sprake van ‘trial by media’. Misdaadverslaggever Mick van Wely wordt er moe van. In de podcast ‘Ongefilterd met Kitty en Elif’ vertelt de Telegraafjournalist hoe hij in de zaak-Borsato te werk is gegaan en welke onwaarheden er rondzingen in de media. Is onze kijk op seksueel overschrijdend gedrag ruim vier jaar na #MeToo veranderd? Daarover gaan mediaverslaggever Kitty Herweijer en parlementair journalist Elif Isitman in gesprek.