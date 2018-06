Toeristen bevrijd uit kabelbaan

1 / 6 1 / 6 Ⓒ Brunopress, Koen Laureij, AP, AFP

De laatste 33 toeristen zijn vrijdagochtend uit de kabelbaan op Mont Blanc bevrijd. De toeristen zaten de hele nacht vast op ruim 3000 meter hoogte boven de Alpen, waar 's nachts en 's ochtends ijzige temperaturen heersen. Verder in het gesprek van de dag: In de rechtbank van Amsterdam dient vandaag een voorbereidende zitting rond de ’moordservice’ uit Utrecht en omgeving. De grote vraag is: wie is de leider, die net als Holleeder 'De Neus' wordt genoemd, van dit uitzendbureau van de onderwereld? En: Patricia Paay heeft een nieuwe toyboy aan de haak geslagen.