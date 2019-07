’Nacht van de Blonde Messen’

Boris Johnson bleef bij zijn eerste optreden als premier in het Lagerhuis hameren op een vertrek uit de EU op 31 oktober. Ⓒ foto AFP

Londen - Een flinterdunne meerderheid in het Lagerhuis en overheersende scepsis in Brussel; de problemen voor de kersverse Britse premier Boris Johnson waren al groot genoeg. Nu heeft hij ook nog tal van partijgenoten van zich vervreemd door hen te ontslaan uit het kabinet, of hen niet de glansrol toe te kennen die hij hun had beloofd.